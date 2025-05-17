ABD'de New Jersey Transit grevi 350 bin kişinin ulaşımını aksattı

ABD'nin en büyük bölgesel toplu taşıma sistemlerinden New Jersey Transit'in demir yolu mühendisleri ve makinistlerinin greve gitmesi, yaklaşık 350 bin kişinin kullandığı ulaşım ağında aksamaya neden oldu.

1 /16 ABD'nin en büyük bölgesel toplu taşıma sistemlerinden New Jersey Transit'in demir yolu mühendisleri ve makinistlerinin greve gitmesi, yaklaşık 350 bin kişinin kullandığı ulaşım ağında aksamaya neden oldu.

2 /16 NBC'nin haberine göre, New Jersey Transit demir yolu mühendisleri sendikasının 450 üyesinin ücret konusundaki anlaşmazlıktan dolayı greve gitmesi üzerine, günlük yaklaşık 350 bin kişinin kullandığı ulaşım ağında aksaklıklar yaşandı.

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