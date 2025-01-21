ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: YPG'yi destekleyip Türkiye'ye yaptırım istemişti

"Hamas destekçileri ABD'ye alınmamalı"

Senato'da İsrail meselesinin tartışıldığı bir onay görüşmesinde Marco Rubio, ABD'nin ülkedeki "Hamas destekçilerinin" vizelerini iptal etmesi gerektiğini öne sürdü. "ABD'ye girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve incelenme sürecinde Hamas destekçisi olduğunuz ortaya çıkarsa sizi içeri almayız" diyen Rubio, "Şimdi vizeyi aldınız ve ABD'desiniz. Ama sizin Hamas destekçisi olduğunuzu anladık, vizenizi kaldırmalıyız. Hamas'ın destekçisi olduğunuz için içeri giremiyorsanız, burada da kalamazsınız. Ben böyle görüyorum." ifadelerini kullanarak bu konuda 'çok sert' olmayı planladığını da sözlerine ekledi.