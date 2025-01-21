ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu: YPG'yi destekleyip Türkiye'ye yaptırım istemişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı olan Marco Rubio, Türkiye karşıtı ve İsrail yanlısı politikalarıyla biliniyor. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Filistin'deki ilhakına tam destek veren Rubio, hiç bir Hamas destekçisinin ABD topraklarına girmemesi gerektiğini savunuyor. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması gerektiğini dile getiren Rubio, PKK/YPG terör örgütüne verilen desteğin de artırılması gerektiğini düşünüyor.
72'nci Dışişleri Bakanı
Eski senatör Marco Rubio, Kongre'de yapılan oylamada Trump kabinesinin ilk bakanı olarak onay aldı ve ABD'nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu. Senatodaki oylamada 0'a karşı 99 'evet' oyuyla ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Rubio, ABD tarihinde ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçti. Rubio, 14 yıllık senatörlük görevi boyunca Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi gibi Kongredeki önemli komitelerde görev yapmıştı.
Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti
Türkiye'nin Venezuela ile ilişkilerinden rahatsız olan Rubio, 2019'da Ankara'ya nota verilmesi teklifinde bulundu. O dönemde sosyal medya platformu X'te ABD Büyükelçiliği’ne mesaj gönderen Rubio, “Maduro’nun Venezuela’dan altın çalmasına Türkiye’nin yardımcı etmemesini tavsiye etmenizi rica ediyorum" dedi. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 'bu suça ortak olmadıklarını umduğunu' ifade eden Rubio, aksi takdirde Türkiye'nin 'yaptırımlara' maruz kalabileceğini ifade etti.
"İsrail'den Hamas'ı yok etmesini istiyorum"
Rubio, İsrail hakkında kendisine soru yönelten bir aktiviste, "İsrail'den ellerine geçen her Hamas unsurunu yok etmesini istiyorum. Bunlar vahşi suçlar işleyen vahşi hayvanlardır. Umarım bunu yayarsınız." diyerek İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı açık bir şekilde destekledi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğiyle biliniyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteğin sürmesi gerektiğini de savunuyor. Demokrat Senatör Chris Van Hollen’ın, ABD'nin PKK/YPG'ye desteğinin devam etmesini destekleyip desteklemediği sorusuna Rubio, "Kesinlikle. Ayrıca büyük bir fedakarlıkla DEAŞ savaşçılarını hapse atan ortaklarımızı terk etmenin bazı sonuçları olacağını da kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. DEAŞ'ı çökertebilmemizin nedenlerinden biri de onları hapishanelerde barındırmaya istekli olmalarıydı" yanıtını verdi.
Başsavcıyı için tehdit etti
12 ABD'li senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımlara karşı açılan davada UCM Başsavcısı Kerim Han'a tehdit mektubu göndermişti. "İsrail’i hedef alırsanız biz de sizi hedef alırız" ifadesinin yer aldığı ve mahkeme heyetinin tehdit edildiği mektupta, Netanyahu ve diğer soykırım suçlusu İsrailli bakanlar hakkında tutuklama kararı verilmesi engellenmeye çalışılmıştı. Tehdit mektubunda, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da imzası bulunuyor.
Rum kesimini silahlandırdı
Marco Rubio, 10 Nisan 2019’da ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) askeri üs olarak kullanmasına izin veren yasa tasarısını, Türkiye karşıtlığı ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez ile birlikte Senato'ya sunmuştu.
Batı Şeria'nın ilhakına tam destek
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock (sağda), işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi" ve Gazze Şeridi'ndeki işgalin "çok uzun süre" devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştu. Batı Şeria'nın "ilhak edilmesine" ilişkin başında bulunduğu Ulusal Misyonlar Bakanlığının hazırlıklar için tüm hızıyla çalıştığını söyleyen Strock, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde beraber çalışacağını açıkladığı isimlerden cesaret aldığını vurgulayarak söz konusu isimlerin olası ilhaka destek verdiklerini açıkladı. Strock, "Dışişleri Bakanı (Marco Rubio), ABD'nin İsrail Büyükelçisi (Mike Huckabee) ve Savunma Bakanı (Pete Hegseth) gibi kişiler zaten seçildi." dedi.
"Hamas destekçileri ABD'ye alınmamalı"
Senato'da İsrail meselesinin tartışıldığı bir onay görüşmesinde Marco Rubio, ABD'nin ülkedeki "Hamas destekçilerinin" vizelerini iptal etmesi gerektiğini öne sürdü. "ABD'ye girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve incelenme sürecinde Hamas destekçisi olduğunuz ortaya çıkarsa sizi içeri almayız" diyen Rubio, "Şimdi vizeyi aldınız ve ABD'desiniz. Ama sizin Hamas destekçisi olduğunuzu anladık, vizenizi kaldırmalıyız. Hamas'ın destekçisi olduğunuz için içeri giremiyorsanız, burada da kalamazsınız. Ben böyle görüyorum." ifadelerini kullanarak bu konuda 'çok sert' olmayı planladığını da sözlerine ekledi.
Lakabı 'Çin şahini'
Rubio, seçilirken Senato'daki meslektaşlarına "21. Yüzyıl ABD ve Çin arasında yaşananlarla tanımlanacak" diyerek ABD'nin Çin'in etkisini geri püskürtmesi gerektiğine dair sahip olduğu inancı yineledi. ABD basını Rubio için “Çin şahini” tanımlanmasını kullanıyor.
Rakibi olduğu Trump'ın Dışişleri Bakanı oldu
Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor. 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.