Arakanlı Müslümanlar kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Kutupalong Mülteci Kampı'nda yaşayan Arakanlı Müslümanlar, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gıda, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişimde büyük sıkıntılar yaşayan mülteciler, uluslararası yardımların azalması nedeniyle her geçen gün daha da zor şartlarla karşı karşıya kalıyor.

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