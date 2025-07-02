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Arakanlı Müslümanlar kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor

Arakanlı Müslümanlar kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor

12:182/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Kutupalong Mülteci Kampı'nda yaşayan Arakanlı Müslümanlar, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gıda, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişimde büyük sıkıntılar yaşayan mülteciler, uluslararası yardımların azalması nedeniyle her geçen gün daha da zor şartlarla karşı karşıya kalıyor.

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#Kutupalong Mülteci Kampı
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