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Arnavutluk'ta TikTok'un erişime kapatılması protesto edildi

Arnavutluk'ta TikTok'un erişime kapatılması protesto edildi

08:1716/03/2025, Pazar
AA
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<p>Ülkedeki ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) organizasyonunda, başkent Tiran'da Başbakanlık binası önünde çok sayıda vatandaş toplandı.</p>
Ülkedeki ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) organizasyonunda, başkent Tiran'da Başbakanlık binası önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Arnavutluk'ta, Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'un erişime kapatılması protesto edildi.

"İfade özgürlüğünün savunulması" sloganıyla düzenlenen protestoda göstericiler, "İfade özgürlüğü, sansüre hayır", "Arnavutluk'ta 2025 yılında TikTok erişime kapatıldı", "TikTok'u da göç ettirdiniz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, TikTok'un erişime kapatılmasının "ağır bir sansür eylemi" olduğunu ifade etti.

Protestoya, PD Genel Başkanı Sali Berisha'nın yanı sıra muhalefet milletvekilleri ve aktivistler katıldı.

Olay

Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024'te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın, sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bunun 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.

Geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından TikTok'un 1 yıllığına kapatılması kararının onaylandığı duyurulmuş, 13 Mart'ta TikTok erişime kapatılmıştı.

#Arnavutluk
#TikTok
#Protesto

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