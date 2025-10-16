Ateşkes sonrası Şeyh Rıdvan ve Ebu İskender mahallelerindeki yıkım gün yüzüne çıktı

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze kentinden çekilmesiyle Şeyh Rıdvan ve Ebu İskender mahallelerinde bıraktığı ağır yıkım gün yüzüne çıktı. Saldırılarda çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait ev ve eşyalar da büyük hasar gördü. Bölgeye dönen Filistinliler, evlerinin enkazında sağ kalan eşyaları çıkarmaya çalıştı.

1 /29

2 /29

3 /29

4 /29

5 /29

6 /29

7 /29

8 /29

9 /29

10 /29

11 /29

12 /29

13 /29

14 /29

15 /29

16 /29

17 /29

18 /29

19 /29

20 /29

21 /29

22 /29

23 /29

24 /29

25 /29

26 /29

27 /29

28 /29