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Biden'dan giderayak İsrail'e destek: 8 milyar dolarlık silah anlaşması iddiası

Biden'dan giderayak İsrail'e destek: 8 milyar dolarlık silah anlaşması iddiası

Semih Kara
Semih Kara
13:564/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
IHA
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<p>Habere göre ABD Başkanı Biden, İsrail ile son bir silah anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.</p>
Habere göre ABD Başkanı Biden, İsrail ile son bir silah anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

ABD medyasında yer alan bir haberde, görev süresinin bitimine günler kalan Joe Biden yönetiminin Kongre'yi İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı konusunda bilgilendirdiği öne sürüldü.

8 milyar dolarlık anlaşma

ABD'li haber sitesi Axios, iki kaynağa dayandırdığı haberinde 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını aktardı.

Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ile savaş uçakları ve saldırı helikopterleri için mühimmatın yanı sıra top mermilerini de içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşması önerisini "gayri resmi" olarak Kongre'ye bildirdiği iddia edildi.

Havadan havaya füze verecek

Kaynaklar, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitelerinin onayına ihtiyaç duyan silah satışının, insansız hava araçları da dahil olmak üzere havadan gelen tehditlere karşı savaş uçaklarının savunması için AIM-120C-8 AMRAAM havadan havaya füzelerini içerdiğini söyledi.

Anlaşma JDAM kitlerini de içeriyor

Satışta ayrıca taarruz helikopterleri için 155 mm top mermileri ve Hellfire AGM-114 füzeleri, küçük çaplı bombalar, güdümsüz bombalar, JDAM (Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı) kitleri, yaklaşık 227 kilogramlık savaş başlıkları ve bomba fünyelerinin de yer aldığı belirtildi.

Silah satışına yakın bir kaynak, Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye anlaşmanın "kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma yeteneklerini yeniden tedarik ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemeyi" amaçladığını söylediğini ifade etti.

45 bin insanı katletti

ABD destekli soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 45 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

#İsrail
#ABD
#Gazze
#Soykırım
#Kongre

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