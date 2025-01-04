Biden'dan giderayak İsrail'e destek: 8 milyar dolarlık silah anlaşması iddiası

Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ile savaş uçakları ve saldırı helikopterleri için mühimmatın yanı sıra top mermilerini de içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşması önerisini "gayri resmi" olarak Kongre'ye bildirdiği iddia edildi.