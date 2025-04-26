Bölgedeki dengeleri sarsacak hamle: 5 bin tonluk dev suya indirildi

Kuzey Kore, ordusunun 93. kuruluş yıl dönümünü 5 bin tonluk son teknolojiyle donatılmış yeni bir savaş gemisini denize indirerek kutladı; lider Kim Jong-un, bu adımın askeri tehditlere karşı kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.
Kuzey Kore, Kore Halk Ordusu'nun 93. kuruluş yıl dönümünü askeri kapasitesini sergileyerek kutladı.
Ülke, ileri düzey silah sistemleriyle donatılmış 5 bin tonluk yeni bir savaş gemisini Nampho Tersanesi’nde düzenlenen resmi törenle suya indirdi.
Yapılan resmi açıklamada, çok amaçlı bu yeni destroyerin, Kuzey Kore’nin deniz gücünü artırma hedefinin önemli bir parçası olduğu belirtildi.
Uzun süredir nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle uluslararası kamuoyunda endişe meydana getiren Kuzey Kore, bu hamleyle askeri kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Törene ülke lideri Kim Jong-un, kızı Ju-ae ve üst düzey askeri yetkililer de katıldı.
Kim, gemiye bizzat çıkarak incelemelerde bulundu ve yetkililerden teknik bilgiler aldı. Gemiye, Japonya’ya karşı savaşmış tarihi komutan Choe Hyon’un adı verildi.
Kim, bu geminin Choe Hyon sınıfı destroyerlerin ilki olduğunu vurgularken, “Bu geminin kuruluş yıl dönümümüzde denize indirilmesi, tarihsel bir dönüm noktasıdır” dedi.
Açıklamasında ABD ve Güney Kore’nin bölgedeki ortak tatbikatlarına da değinen Kim, bu faaliyetlerin Kuzey Kore’ye yönelik açık bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
“Yeni nükleer savaş planları, bölgesel barışı doğrudan tehdit ediyor,” diyen Kim, tüm askeri tehditlere karşı kararlı ve hızlı bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti.
Kim Jong-un, tören sonrasında askeri yetkililere Choe Hyon sınıfı destroyerlerin üretiminin sürdürülmesi, yeni tip savaş gemileri ve nükleer enerjili denizaltılarla donanmanın güçlendirilmesi talimatını verdi.
Denize indirilen yeni savaş gemisinin, 2025 yılı başlarında aktif olarak Kuzey Kore donanmasına teslim edileceği açıklandı.