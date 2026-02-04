Gazze’de kanser hastaları ilaç ve tedavi yetersizliğiyle mücadele ediyor

Dünya genelinde ölümlerin en büyük ikinci nedeni olarak gösterilen kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla her yıl 4 Şubat, Dünya Kanser Günü olarak anılıyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Filistinli Almaza Behcet Ebu Haniyye, yaklaşık 15 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyor. Oğluyla birlikte derme çatma bir çadırda kalan Ebu Haniyye, tedavi için Refah Sınır Kapısı üzerinden geçiş yaparak yurt dışına çıkacağı günü bekliyor. Sınır kapılarının kapalı olması ve bölgedeki tıbbi malzeme yetersizliği Filistinli kanser hastalarının tedaviye erişimini her geçen gün daha da güçleştiriyor.

