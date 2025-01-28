Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kendi topraklarına geri dönüşü sırasında X-RAY cihazı detayı

Ateşkes anlaşması kapsamında, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor.
Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına araçlarıyla dönmeye devam ediyor.
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Netzarim bölgesindeki kontrol noktasında araçlar, Mısır, Katar ve ABD heyetinden yetkililer tarafından X-RAY cihazıyla kontrol edildikten sonra kuzeye doğru yollarına devam ediyor.
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