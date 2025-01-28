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Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kendi topraklarına geri dönüşü sırasında X-RAY cihazı detayı

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kendi topraklarına geri dönüşü sırasında X-RAY cihazı detayı

13:3828/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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<p>Ateşkes anlaşması kapsamında, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor.</p>
Ateşkes anlaşması kapsamında, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor.

Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına araçlarıyla dönmeye devam ediyor.

Netzarim bölgesindeki kontrol noktasında araçlar, Mısır, Katar ve ABD heyetinden yetkililer tarafından X-RAY cihazıyla kontrol edildikten sonra kuzeye doğru yollarına devam ediyor.

#Gazze
#İsrail
#Filistin

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