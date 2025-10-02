Gazzeli çocukların insani yardım getirecek aktivistleri sahilde umutla bekleyişi sürüyor

"Aktivistleri beklemeye devam edeceğiz"





Sahilde bekleyen 16 yaşındaki Jihan Aliwa, heyecanla Küresel Sumud Filosu’nu beklediğini belirterek, filodaki aktivistlere hitaben, "Gözaltına alınmanıza rağmen sizi karşılamak için hala bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Aktivistlerin gözaltına alınmasına çok üzüldüğünü aktaran Aliwa, "Ben ve tüm çocuklar bu aktivistleri beklemeye devam edeceğiz çünkü bize ihtiyacımız olan birçok şeyi getirdiklerini ve bize yardım etmek istediklerini biliyoruz" dedi.





"Bize giysi ve yiyecek getirecekler"





Sahilde bekleyen 11 yaşındaki Enas Hassan, "Bizi destekleyenlerin gözaltından serbest bırakılmasını ve onlarla tanışabilmemiz için bize gelmelerini umuyorum. Bize giysi ve yiyecek getirecekler" dedi.



