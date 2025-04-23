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Hayatını kaybeden Papa Francis'in cenazesi Vatikan'dan alındı

Hayatını kaybeden Papa Francis'in cenazesi Vatikan'dan alındı

12:1523/04/2025, Çarşamba
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88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenazesi, Casa Santa Marta'dan alınarak Aziz Petrus Bazilikası'na nakledilmeye başlandı.

88 yaşındaki Papa Francis, geçirdiği ağır bronşitin ardından gelişen çift taraflı zatürre nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı ve uzun süre tedavi gördü.


Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Papa'ya polimikrobik enfeksiyon teşhisi konduğu ve devam eden tedavinin ardından hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu.


Pazartesi günü hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşı, cumartesi günü yapılacak cenaze töreninden önce üç gün boyunca sergilenecek olan St. Peter Bazilikası'na taşındı.


Kardinaller eşliğindeki alay, yerel saatle 09.00'da başladı.


Halk ise yerel saatle 11.00'den Cuma günü 19.00'a kadar, Papa'nın naaşını ziyaret edebilecek.


Bazilika, yas tutanları ağırlamak için çarşamba ve perşembe günü gece yarısına kadar açık kalacak.


Francis'in naaşı, cumartesi günü St. Peter Meydanı'ndaki cenaze törenine kadar kilisenin içinde açık bir tabutta sergilenecek.


Aynı günün ilerleyen saatlerinde Roma'daki St. Mary Major'da defnedilinceye kadar orada kalacak.


Cenazeye; Galler Prensi William, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de dahil olmak üzere birçok dünya lideri ve kraliyet mensubu katılacak.


Salı günü Vatikan, Papa Francis'in son saatlerine dair detayları da paylaştı.


Francis'in balkona çıkmaktan çekindiği ve kişisel hemşiresi Massimiliano Strappetti'ye "Sence başarabilir miyim?" diye sorduğu söylendi.


Pazar öğleden sonra dinlenen ve sakin bir akşam yemeği yiyen Papa'nın kısa bir süre sonra komaya girdiği belirtildi.


Vatikan, son anlarında yanında olanlara göre acı çekmediğini ekledi.

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