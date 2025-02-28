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Hindistan'da çığ faciası: 41 kişi kar altında mahsur kaldı

Hindistan'da çığ faciası: 41 kişi kar altında mahsur kaldı

21:2428/02/2025, Cuma
IHA
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığın ardından 41 kişi kar altında mahsur kaldı.

Hindistan'da Himalaya Dağları'nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde çığ meydana geldi. Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında meydana gelen çığda 41 kişi kar altında mahsur kaldı. 

Hindistan'da Himalaya Dağları'nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde çığ meydana geldi. Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında meydana gelen çığda 41 kişi kar altında mahsur kaldı. 

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar en az 16 işçinin kurtarıldığını söyledi.


Chamoli Bölge Yöneticisi Sandeep Tiwari ise, yağmur ve kar yağışının hareket kabiliyetini ve helikopter hizmetlerinin kullanımını sınırladığını bildirdi.


#Hindistan
#Kar
#Çığ

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