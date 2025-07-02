İsrail saldırısında sağ kolunu kaybeden Gazzeli Dana yaşama tutunmaya çalışıyor

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yıkık bir binada babasıyla yaşayan 10 yaşındaki Dana Hüsam Ziyad, saldırıda üç kardeşi ve bazı aile üyelerini kaybederken sağ kolunu da yitirdi. Dana, bir gün protez kola kavuşmanın hayalini kuruyor.