İsrail saldırısında sağ kolunu kaybeden Gazzeli Dana yaşama tutunmaya çalışıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli uzuvlarını kaybetti.
Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yıkık bir binada babasıyla yaşayan 10 yaşındaki Dana Hüsam Ziyad, saldırıda üç kardeşi ve bazı aile üyelerini kaybederken sağ kolunu da yitirdi. Dana, bir gün protez kola kavuşmanın hayalini kuruyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti.