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Kar fırtınasının bilançosu ağırlaşıyor: OHAL ilan edilen bölgelerde ölü sayısı artıyor

Kar fırtınasının bilançosu ağırlaşıyor: OHAL ilan edilen bölgelerde ölü sayısı artıyor

16:267/01/2025, Salı
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ABD'de hafta sonu Missouri ile Kansas eyaletlerinden başlayan ve Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Etkili olan kar fırtınası nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi yaralandı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında da bulundu.

ABD, orta kesimlerinden doğusuna kadar kar fırtınasıyla mücadele ediyor.


Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma birçok eyalette hayatı olumsuz etkilerken, ulaşım felç oldu.


Kar yağışının yol açtığı trafik kazaları sonucu Virginia'da 3, Missouri'de 2, Kansas'ta 2, Kuzey Carolina'da 1, Batı Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti.



Kar fırtınası nedeniyle Maryland, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.


Poweroutage.us sitesine göre fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.


Kentucky'den başkent Washington DC'ye kadar 50 milyondan fazla ABD'linin kar fırtınası uyarısı altında olduğu belirtildi.


Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, önceliklerinin şehrin mümkün olan en kısa sürede kardan temizlenerek tekrar açılması olduğunu söyledi.



Bowser, vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında da bulundu.



#Kar fırtınası
#ABD
#OHAL

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