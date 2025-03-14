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NASA Kanlı Ay'ın en net görüntülerini paylaştı: Bu yıl bir kez daha yaşanacak

NASA Kanlı Ay'ın en net görüntülerini paylaştı: Bu yıl bir kez daha yaşanacak

17:0514/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
DHA
AFP
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yakın çekim ve döngüde 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. Ay tutulmasının, Güneş, Dünya ve Ay'ın hizalanmasıyla ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen olay, 2025 yılında bir kez daha görülecek.

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti.

'Kanlı ay' adı verilen ve dünyada ender rastlanan ay tutulmasıyla ay kırmızı renge büründü. NASA o anların görüntülerini paylaştı.

Ay tutulmasının, Güneş, Dünya ve Ay'ın hizalanmasıyla ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Tam bir Ay tutulmasında, Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesinin en karanlık kısmına, yani umbraya düşer. Ay umbranın içindeyken kırmızı-turuncu görünür. Ay tutulmalarına bu olgu nedeniyle bazen ‘Kanlı Ay' denir” denildi.

‘Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan olay, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanından görüntülenen Kanlı Ay fotoğrafları ise şöyle:

#Kanlı Ay
#Nasa
#Güneş
#Dünya

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