Şehit Kassam komutanları için cenaze töreni: Hamas üyeleri boy gösterdi

İşgalci İsrail'in saldırılarında şehit olan Kassam Tugayları komutanları için tören düzenlendi.
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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'ta, şehit olan El Kassam Tugayları komutanlarından Seyf Ebu Tamaa, Ahmed Avad Shahin ve Muhammed Hassan Abu Nar için cenaze töreni düzenlendi.
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Törene, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu mücahitler katıldı.
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