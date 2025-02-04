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Şehit Kassam komutanları için cenaze töreni: Hamas üyeleri boy gösterdi

Şehit Kassam komutanları için cenaze töreni: Hamas üyeleri boy gösterdi

17:394/02/2025, Salı
AA
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İşgalci İsrail'in saldırılarında şehit olan Kassam Tugayları komutanları için tören düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'ta, şehit olan El Kassam Tugayları komutanlarından Seyf Ebu Tamaa, Ahmed Avad Shahin ve Muhammed Hassan Abu Nar için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu mücahitler katıldı.

#Hamas
#El Kassam Tugayları
#Gazze

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