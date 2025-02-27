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'Seri Katil Sergisi' kapılarını açtı: Ünlü vakalar adli tıp yöntemleri ve seri katillerin psikolojik analizleri

'Seri Katil Sergisi' kapılarını açtı: Ünlü vakalar adli tıp yöntemleri ve seri katillerin psikolojik analizleri

13:2027/02/2025, Perşembe
AA
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<p>Sergi, binden fazla orijinal eser, suç mahalli canlandırmaları ve kriminal profil oluşturma teknikleriyle suç tarihine ışık tutuyor.</p>
Sergi, binden fazla orijinal eser, suç mahalli canlandırmaları ve kriminal profil oluşturma teknikleriyle suç tarihine ışık tutuyor.

Tarihin en ünlü katillerinin zihinlerine ışık tutan "Serial Killer" (Seri Katil) sergisi, Milano ve Londra'dan sonra Paris'teki Les Galeries Montparnasse'de ziyaretçileriyle buluştu.

Ünlü vakalar, adli tıp yöntemleri ve seri katillerin psikolojik analizlerini ele alan sergide, suçlulara ait kişisel eşyalar, polis raporları ve soruşturma süreçlerini anlatan etkileşimli bölümler de yer alıyor.

#Paris
#Fransa
#Seri Katil Sergisi

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