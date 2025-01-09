Suriye'den ABD'ye çağrı: Resmen talep edildi

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans kapsamında, Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemler ile petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik gibi enerji kaynaklarının satışı, tedariki, depolanması ve bağışlanmasına yönelik faaliyetlere izin verildi.



