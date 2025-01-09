Suriye'den ABD'ye çağrı: Resmen talep edildi

Ahmed Şara liderliğindeki Suriye'nin yeni yönetimi, ülkede istikrar ve refahın sağlanması adına ABD tarafından uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, son dönemde hafifletilen yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, bu kısıtlamaların Suriye halkı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Ahmed Şara'nın liderliğini yaptığı Suriye'nin yeni yönetimi, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte bu yaptırımların anlamını yitirdiğini ve artık Suriye halkı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı.
Ülkede istikrar ve refahın sağlanması adına, yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiği ifade edildi.
Ayrıca, ABD'nin insani yardımların kolaylaştırılması amacıyla enerji ve havale işlemleri için 6 ay süreyle tanıdığı muafiyetin olumlu bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'deki yeni süreç kapsamında ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki insani yardımları engelleyen ve ülkenin toparlanmasını zorlaştıran yaptırımları hızla kaldırabileceğini belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirmişti.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans kapsamında, Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemler ile petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik gibi enerji kaynaklarının satışı, tedariki, depolanması ve bağışlanmasına yönelik faaliyetlere izin verildi.
Ayrıca, Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemleri de kapsayan ticari olmayan kişisel para transferleri için 7 Temmuz'a kadar geçerlilik sağlandı.