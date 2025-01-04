Suriyeli aşiretlerden Türkiye ve yeni yönetime yardım çağrısı: 'Bizi PKK'dan kurtarın'

"Uluslararası koalisyondan bu vahşi milislere karşı ciddi ve caydırıcı bir tavır almasını, işgallerini sonlandırmasını ve halkın güven içinde evlerine dönmesini sağlamasını talep ediyoruz.





Böyle bir destek Suriye'de devletin yeniden inşa edilmesi çabalarını güçlendirecek ve bölgenin istikrarını artıracaktır.