Suriyeli aşiretlerden Türkiye ve yeni yönetime yardım çağrısı: 'Bizi PKK'dan kurtarın'

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyadlı aşiretler, PKK/YPG'nin bölgenin kaynaklarını yağmalayarak halkı yoksullaştırdığını belirterek, Türkiye ve Suriye'nin yeni yönetiminden destek talep etti.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyadlı aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki kaynakları sömürerek halkı yoksulluk içinde bıraktığını belirterek, ülkenin yeni yönetiminden yardım talep etti.
Örgütten kurtulmak istiyorlar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya gelen aşiretler, işgal altındaki toprakların örgütten kurtarılmasını istedi.
Aşiretler tarafından yapılan açıklamada, Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgesindeki halkın zor şartlarda yaşadığı, PKK/YPG'li teröristlerin, bölgedeki güvenlik ve insani koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı.
Teröristlerin, bölge halkına yönelik alıkoyma, yerinden etme ve aralarında çocukların da bulunduğu zorla silah altına alma uygulamalarının bölgeye yıkım getirdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi;
"Binlerce vatandaş evlerini ve topraklarını kaybetmiş, aileler mülteci kamplarına ve komşu ülkelere dağılmıştır. Bu sırada, çeteler bölgedeki kaynakları çalarak halkı yoksulluk ve mahrumiyet içinde bırakmaktadır."
"Geri dönüşleri engelliyorlar"
Açıklamada, terör örgütünün halkın acılarını derinleştirdiği ve geri dönüş çabalarını engellediğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası koalisyondan bu vahşi milislere karşı ciddi ve caydırıcı bir tavır almasını, işgallerini sonlandırmasını ve halkın güven içinde evlerine dönmesini sağlamasını talep ediyoruz.
Böyle bir destek Suriye'de devletin yeniden inşa edilmesi çabalarını güçlendirecek ve bölgenin istikrarını artıracaktır.
Suriye hükümetinden, çetelerin Cezire halkı adına müzakere etme girişiminde bulunmasını reddetmesini istiyoruz.
Ayrıca Suriye hükümetini, Cezire'nin işgal altındaki tüm bölgelerinin kurtarılması sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz."