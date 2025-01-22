Trump'ın BM adayından İsrail'e tam destek: İşgali İncil'le meşru gösterdi

Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayı Elise Stefanik, "İsrail'in Batı Şeria'da hakkı olduğunu" savundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "İncil'den doğan bir hakkı" olduğunu öne sürdü.
"Batı Şeria'nın tamamında hakkı var"
Stefanik, Senatör Van Hollen'ın "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria'nın tamamı üzerinde İncil'e dayalı bir hakkı olduğuna inanıyordu. Siz de daha önce bu görüşü paylaştığınızı söylediniz. Bugün de görüşünüz bu mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet." diye cevap verdi.
Hamas'ı suçladı
ABD'li diplomat adayı, Van Hollen'ın, İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan haklarını ve kendi geleceğini belirleme hakkını savunup savunmadığı şeklindeki sorulara net cevap vermekten kaçınırken Filistin halkının "Hamas'tan dolayı" bugün zor durumunda kaldığını ileri sürdü.
Stefanik, ABD'li senatörün ısrarlı sorularına rağmen Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda olumsuz cevap verdi.
"Bunu başarmanız zor olacak"
Van Hollen, Orta Doğu barışının sağlanabilmesi için Filistinlilerin de eşit şekilde haklarının korunması gerektiğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine çok iş düşeceğini anımsatarak, "Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." değerlendirmesini yaptı.
Okları BM'ye yöneltti
Trump'ın BM Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Stefanik, aynı oturumda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) fonlarının kesilmesi yönünde oy kullandığını ve bu görüşünü koruduğunu itiraf etti.
Stefanik, UNWRA ile Hamas arasında ilişki olduğu görüşünü savunarak, "ABD vergi mükelleflerinin fonlarının terörizme aktarılmasına asla müsamaha göstermemeliyiz. Başkan'ın fonların kesilmesi yönündeki kararlılığını tamamen destekliyorum ve Kongre'de bu yönde oy kullandığım için gurur duyuyorum." dedi.
İsrail için adım atacak
BM'de İsrail'in çok fazla hedef alındığını da savunan Stefanik, ABD olarak bu konuda Joe Biden yönetiminden daha net bir duruş sergileyeceklerini belirtti.