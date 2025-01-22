Trump'ın BM adayından İsrail'e tam destek: İşgali İncil'le meşru gösterdi

"Bunu başarmanız zor olacak"

Van Hollen, Orta Doğu barışının sağlanabilmesi için Filistinlilerin de eşit şekilde haklarının korunması gerektiğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine çok iş düşeceğini anımsatarak, "Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." değerlendirmesini yaptı.