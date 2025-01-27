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Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi

15:5127/01/2025, Pazartesi
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<p><strong>SEÇİM KAMPANYASINDA YANINDAYDI</strong></p><p>Podcast yayıncısı Siggy Flicker, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump hakkında bilinmeyenleri Alman basınına anlattı.</p>
SEÇİM KAMPANYASINDA YANINDAYDIPodcast yayıncısı Siggy Flicker, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump hakkında bilinmeyenleri Alman basınına anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Siggy Flicker, bilinmeyenlerini anlattı. Seçim kampanyası boyunca sık sık Trump'la seyahat eden ve her gün görüşen Flicker, başkanın seyahat alışkanlıklarından ve eşiyle ilişkisinden bahsetti. Asla alkol kullanmamasıyla tanınan Trump, uçakta da sadece alkolsüz içecekler servis ediyor. Özel jette sürekli diyet kola servis edildiğini aktaran Flicker, Trump'ın büyük bir müzik tutkunu olduğunu ve uçakta sıklıkla opera dinlediğini belirtti. First Lady Melania Trump'ın koltuğunun ise kendisi seyahatte olsa da olmasa da boş bırakıldığını aktaran Flicker, Trump'ın "krallar gibi yolculuk ettiğini" söyledi.

Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Flicker, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'e konuştu.

İsrail doğumlu kadın, seçim kampanyasının son birkaç ayını Trump'ın yanında geçirdi: resmi toplantılarda kendisine eşlik etti ve Mar-a-Lago'daki konutunda neredeyse her gün Trump'la görüştü.

"2017'DEKİ YEMİN TÖRENİNDE TANIŞTIK"

ABD Başkanı ile ilk defa 2017'deki yemin töreninde tanıştığını aktaran Flicker, “Donald Trump doğruları söyleyen insanları takdir eder. Ben fikirlerimi doğrudan ifade etmemle tanınıyorum ve bu yüzden hemen anlaştık” diye konuştu.

TRUMP'IN MÜZİK TUTKUSU

ABD Başkanı'nın özel jeti Air Force One'da çok rahat olduğunu ve önünde dev bir televizyon bulunduğunu söyleyen Flicker, Trump'ın büyük bir müzik aşığı olduğunu aktardı.

Flicker, “Operadaki Hayalet onun favorisi. Her seyahatimizde müzikaldeki şarkılardan birini çalıyordu” dedi.

Trump'ın Sinead O'Connor'ın "Nothing Compares 2 U" isimli şarkısını ve Guns N' Roses'dan November Rain'i sevdiği belirtilirken ayrıca James Brown'dan I Feel Good'u da sık sık çaldığı belirtildi.

#Donald Trump
#ABD
#Mar-a-Lago

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