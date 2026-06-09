4 milyon emekliyi ilgilendiren detay: Kök maaşlar değişiyor

Beklenen zam oranı yüzde 18 seviyelerinde

Özellikle en düşük emekli maaşı bandından standart emekli maaşı seviyesine geçiş yapacak olan vatandaşlar için kök maaş rakamları hayati bir önem taşıyor. Mevcut ekonomik verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri halihazırda yüzde 16,60 oranında bir zammı garantilemiş durumdalar. Gözler şimdi, 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu son verinin de tabloya eklenmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarına yansıyacak toplam zam oranının yüzde 18 bandına ulaşması bekleniyor.



