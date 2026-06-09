4 milyon emekliyi ilgilendiren detay: Kök maaşlar değişiyor

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü kulağI 3 Temmuz 2026 tarihindeki kök maaş düzenlemesine çevrildi. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu yeni dönemde, açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte maaş hesaplamaları sil baştan şekillenecek. Mevcut en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın üzerine çıkma potansiyeli taşıyan bu kritik artış, birçok emeklinin taban maaş statüsünden çıkarak enflasyon farkıyla güncellenmiş kendi gerçek kök maaşları üzerinden ödeme almasını sağlayacak.
Emekli vatandaşların büyük bir merakla beklediği kök maaş güncellemeleri için kritik viraja girildi. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek olan yeni kök maaş hesaplamaları, 3 Temmuz 2026 tarihinde resmiyet kazanacak. Emekli maaş zamlarının enflasyon verileriyle tam olarak netleşmesinin ardından, hükümetten gelebilecek yeni bir kanun teklifiyle bu taban rakamın da yukarı çekilmesi ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.
Beklenen zam oranı yüzde 18 seviyelerinde
Özellikle en düşük emekli maaşı bandından standart emekli maaşı seviyesine geçiş yapacak olan vatandaşlar için kök maaş rakamları hayati bir önem taşıyor. Mevcut ekonomik verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri halihazırda yüzde 16,60 oranında bir zammı garantilemiş durumdalar. Gözler şimdi, 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu son verinin de tabloya eklenmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarına yansıyacak toplam zam oranının yüzde 18 bandına ulaşması bekleniyor.
Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen yaklaşık yüzde 18'lik zam, taban aylık alanların doğrudan kök maaşlarına uygulanacak. Bu durum, mevcut sistemde en düşük emekli maaşı uygulamasından faydalanan birçok kişinin statüsünü değiştirecek.
Somut bir örnekle açıklamak gerekirse; halihazırda 17 bin lira kök maaşı bulunan bir emeklinin aylığı, öngörülen yüzde 18'lik artışın ardından 20 bin 60 liraya yükselecek. Böylece söz konusu vatandaş, 20 bin liralık en düşük emekli maaşı sınırını aşarak kendi kök aylığı üzerinden ödeme almaya başlayacak.
E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı
Maaş hesaplamalarına temel oluşturan bu kritik rakamı bilmeyen emekliler, güncel tutarları dijital ortamda oldukça kolay bir şekilde görüntüleyebiliyor. Hem SSK hem de BAĞ-KUR emeklileri için resmi sorgulama adresi e-Devlet kapısı olarak hizmet veriyor. Sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapan vatandaşlar, arama çubuğuna "4B Emekli Aylık Bilgisi" veya kendi sigorta kollarına uygun ibareleri yazarak saniyeler içinde mevcut kök maaş dökümlerine ulaşabiliyorlar. Öğrenilen bu rakamlar sayesinde emekliler, temmuz ayında yapılacak olası artışları kendi adlarına hesaplayabiliyor.