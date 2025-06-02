Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Son gün uyarısı geldi

Bayilere daha fazla söz hakkı

Yeni uygulama ile bayilerin fiyatlama üzerindeki etkisi artacak. Eskiden dağıtıcıların dayattığı fiyat yapıları yerine, artık bayi kendi kazancını daha özgürce belirleyebilecek. Bu durum, özellikle küçük esnafın elini güçlendirecek.