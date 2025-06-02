Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Son gün uyarısı geldi

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Son gün uyarısı geldi

11:552/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt dağıtım sektöründe rekabeti güçlendirmek ve fiyat şeffaflığını sağlamak amacıyla aldığı yeni karar, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. Sürücüler ve bayiler açısından önemli sonuçlar doğuracak düzenleme için son saatlere girildi.

Yeni sistem neden getirildi?

EPDK'nın aldığı kararla birlikte, akaryakıt bayilerinin satış fiyatları üzerindeki dağıtıcı katkı payı artık sınırlanıyor. Bu adım, bayilerin kendi kar marjlarını daha net belirleyebilmelerini ve dağıtıcı firmaların baskısından kurtulmalarını hedefliyor.


Rekabet güçlenecek

Yeni düzenlemeyle dağıtıcı şirketlerin, bayilere yönelik bağlayıcı ve yönlendirici uygulamaları azaltılacak. Bu sayede farklı markalar arasında rekabet artacak ve fiyatlar şeffaflaşacak. EPDK, sistemin tüketici lehine çalışacağını vurguluyor.

Dağıtıcı payına üst sınır geldi

Düzenleme kapsamında dağıtım şirketlerinin kar marjlarına sınırlama getirildi. Artık pompa fiyatında dağıtım şirketlerinin payı belirlenen tavanı geçemeyecek. Bu sınırlama, akaryakıt fiyatlarının fahiş artışını önlemeye yönelik atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Bayilere daha fazla söz hakkı

Yeni uygulama ile bayilerin fiyatlama üzerindeki etkisi artacak. Eskiden dağıtıcıların dayattığı fiyat yapıları yerine, artık bayi kendi kazancını daha özgürce belirleyebilecek. Bu durum, özellikle küçük esnafın elini güçlendirecek.

Geçiş süreci sona erdi

EPDK, yeni sistemin uygulanması için sektöre belirli bir süre tanımıştı. Bu süre bugün itibarıyla sona eriyor. Gece yarısından sonra, eski uygulamaya göre çalışan bayiler denetime tabi olacak ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Fiyatlar nasıl etkilenecek?

Uzmanlar, düzenlemenin ilk etapta fiyatlara doğrudan bir etkisi olmayabileceğini, ancak uzun vadede serbest piyasa dinamiklerinin daha sağlıklı işlemesiyle fiyatlarda dengelenme yaşanabileceğini öngörüyor. Tüketicilerin de farklı istasyonlar arasında fiyat karşılaştırması yapmaları teşvik ediliyor.

EPDK: Tüketici lehine bir karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, uygulamanın esas hedefinin tüketici yararını gözetmek olduğunu açıkladı. Şeffaf fiyatlandırma, sağlıklı rekabet ve bayilerin serbest hareket edebileceği bir piyasa yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

#Akaryakıt
#Petrol
#Benzin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vizesiz seyahat edilebilecek Asya ülkeleri hangileri? Türk vatandaşlarına kapılarını açan ülkeler