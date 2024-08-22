Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi

"Nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacaktır"





Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "3+ Nesil nükleer güç üniteleri, özellikle 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar, tsunamiler ve 10 metre yüksekliğe kadar şok dalgaları gibi aşırı yükler ve bunların kombinasyonları için tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı bir şekilde monte edilmesinin ardından, bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacaktır. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacaktır" dedi.