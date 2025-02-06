Altın için rekor tahmin: Tarih verildi tüm zamanların en yüksek fiyatı

ABD’li bankacılık devi Citi Citi Trump dönemine dikkat çekerek, “Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.