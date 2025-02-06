Altın için rekor tahmin: Tarih verildi tüm zamanların en yüksek fiyatı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırması 2025 yılı tahminlerini de beraberinde getirdi. ABD’li bankacılık devi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ticaret savaşları ve güçlü merkez bankası alımlarına dikkat çekerek altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Net tarih verilen açıklamada Citibank Grubu, "Önümüzdeki altı ay içerisinde altının ons fiyatının 3.000 dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
Altın külçe fiyatları, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü ons başına 2.860,67 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD’li bankacılık devi Citi Citi Trump dönemine dikkat çekerek, “Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.
Ons başına 3.000 dolar
Citibank Grubu, "Önümüzdeki altı ay içerisinde altının ons fiyatının 3.000 dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
Spot altın fiyatları
2024 yılı sonunda spot altın fiyatları yüzde 27'nin üzerinde artış göstererek üst üste ikinci yıllık artışı kaydetti ve küresel merkez bankalarının cömertliği ve jeopolitik gerginliklerin de etkisiyle 2010'dan bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.
2025 yılı için altın fiyat tahminleri şu şekilde;
Citibank Group, önümüzdeki altı ayda altın fiyatlarının ons başına 3.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.
Goldman Sachs Group, boğa piyasasının etkisiyle altın fiyatlarının bu yıl ons başına 2.900 dolara ulaşacağını öngörüyor.
JP Morgan Bank, altının 2025 yılı sonunda ons başına 3.100 dolara ulaşacağını öngörüyor.
Morgan Stanley, altının 2025 yılı sonunda ons başına 3.200 dolara ulaşacağını öngörüyor.