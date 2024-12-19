Asgari ücret belli oldu mu: İşte 2025 asgari ücreti için istenen zam oranı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadelerini kullandı.



