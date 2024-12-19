Asgari ücret belli oldu mu: İşte 2025 asgari ücreti için istenen zam oranı

Milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı için üçüncü toplantı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2025 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta kesinleşeceğini ifade etmişti. Türk-İş tarafından istenen rakam açıklandı. İşte istenen zam oranı ve 2025 asgari ücretin hesaplaması...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında sona gelindi. Peki yeni asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? 2025 yılı asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte Türk-İş tarafından istenen zam oranı ve 2025 asgari ücretin hesaplaması...
2025 yılı asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? İşte TÜRK-İŞ kesiminin istediği rakam
Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmazken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçi kesiminin istediği asgari ücreti enflasyon rakamına dikkat çekerek yüzde 45+ yüzde 20 refah payı olmak üzere 29 bin 583 TL olarak açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Asgari ücretle birlikte neler değişecek?
Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı, en düşük, yüksek işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora vs... borçlanmaları ve stajyer maaşları değişecek.
Son yapılan zam oranları
2023 asgari ücret Ocak zammı
2023'te asgari ücrete ocak ayında 54,66 oranında zam yapılarak net yüzde 8 bin 506 lira oldu.
2023 asgari ücret Temmuz zammı
2023 Ocak ayında net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 zamlanarak net 11.402,33 TL oldu.
2024 yılı Asgari ücret zammı
2024 yılı ocak ayında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL oldu. Temmuz ayında ise herhangi bir zam yapılmadı.