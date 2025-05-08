Ev kadınları, öğrenciler, part-time çalışanlar dikkat: SGK’nın sunduğu “isteğe bağlı sigortalılık” sistemi ile sosyal güvenlik şemsiyesi altına girip, düzenli prim ödeyerek emekli olmanız mümkün. Bir çoğumuz çalışmadan emekli olmanın mümkün olmadığını düşünür ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) uyguladığı isteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde, bu gayet mümkün. Üstelik bu uygulama sayesinde sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı da sunuluyor. Peki, şartlar ne, nasıl başvuru yapılır, kaç gün prim ödemesi gereklidir? İşte tüm merak edilenler...
Kimler Yararlanabilir?
İsteğe bağlı sigorta sisteminden, herhangi bir işte çalışmayanlar, sigortalı bir işten ayrılanlar, ev kadınları, öğrenciler ve ay içinde 30 günden az çalışan part-time işçiler faydalanabiliyor.
Ancak bazı şartlar var. Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye’de ikamet etmesi (ya da sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkede yaşayan Türk vatandaşı olması), zorunlu sigortalı olarak çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almıyor olması gerekiyor.
9000 Gün Primle Emeklilik
İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, primlerini Bağ-Kur statüsünde ödüyor. Bu nedenle emekli olabilmek için 9000 gün yani yaklaşık 25 yıl boyunca prim yatırmaları gerekiyor. Emeklilik yaşı ise kadın ve erkeklerde genellikle 60 olarak uygulanıyor. Prim ödemeleri düzenli yapılırsa, kişiler emeklilik hakkı kazanıyor ve SGK’dan maaş alabiliyor.
Ne Kadar Prim Ödeniyor?
Prim ödemeleri kişinin belirleyeceği seviyeye göre değişiyor. Ancak belirlenen en düşük tutar, brüt asgari ücretin %32’si olarak hesaplanıyor. 2025 yılı itibarıyla aylık ödenecek en düşük prim tutarı 8.321 TL.
En yüksek prim ise 62.413 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamların %20’si emeklilik, %12’si ise sağlık sigortası kapsamında değerlendiriliyor. Primini yüksek ödeyenin, bağlanacak emekli aylığı da buna paralel olarak daha yüksek oluyor.
Başvuru Nasıl Yapılır?
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, SGK’nın “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”ni doldurarak bulundukları ilin SGK müdürlüğüne başvuruyor. Daha önce sistemden çıkmış olanlar ise talep dilekçesi ile yeniden sigortalılık başlatabiliyor.
Başvuru onaylandıktan sonra sigortalılık, bildirgenin SGK’ya ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.
126 Binden Fazla Kişi Sistemde
SGK verilerine göre, hâlihazırda 126 binden fazla kişi isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödemesi yapıyor.
İsteğe bağlı sigortalılık sistemi, özellikle ev kadınları gibi aktif iş yaşamına katılamayan bireylerin sosyal güvenlik ağına dâhil olmalarını sağlıyor.
Gelecekte emekli maaşı alabilmek ve sağlık güvencesine sahip olmak isteyenler için bu sistem önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ VERİLMİŞTİ
Öte yandan Milyonlarca ev kadını için emeklilik yolu açılıyor. Yeni düzenlemeyle, isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emekli olmak isteyen kadınlara devlet desteği geliyor. Primlerin üçte biri Hazine tarafından karşılanacak. Güncel rakamlarla devletin katkısı kişi başı yaklaşık 500 bin lirayı bulacak.
Emeklilik fırsatından yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de ikamet etmek yeterli olacak. Sistemle birlikte ev kadınları sosyal güvenceye kavuşacak, yaşlılıkta maaş alma hakkı kazanacak.
Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik birçok projeden biri olan bu düzenleme sayesinde ev hanımları da yaşlılık aylığı alabilecek üstelik primlerin üçte birini de devlet karşılayacak.
Ödeme miktarları nasıl belirlenecek?
İsteğe bağlı sigorta primleri en az asgari ücretin üçte ikisi kadar yapılacak. 2025 yılı için aylık ödeme 8 bin 321 lira 76 kuruş olarak uygulanıyor. Bunun yüzde 20'si emeklilik için ödenirken yüzde 12'si de sağlık primi olarak alınıyor.
PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ
Ödenecek aylık primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bu oran sistem devreye girdikten sonra daha da artabilecek. Bu yıl için ödenecek aylık primin üçte biri 2 bin 773 lira 92 kuruş olacak. Emeklilik için gerekli 15 yıllık (5400 gün) ödemede devlet desteği bu günkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.
Ev kadınlarına yapılacak olan bu destekle ilgili çalışmalar şu an için sürüyor. Gelişmeleri Yeni Şafak'ta takip edebilirsiniz...