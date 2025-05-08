Ancak bazı şartlar var. Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye’de ikamet etmesi (ya da sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkede yaşayan Türk vatandaşı olması), zorunlu sigortalı olarak çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almıyor olması gerekiyor.