Toyota, efsanevi spor otomobili Celica’yı yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, modelin dönüş sürecinde artık ileri aşamaya geçildiğini duyurdu. Yeni Celica’nın test sürüşlerine başlandığı, tasarımının ise şimdiden bazı çalışanlar ve yetkili bayilerle paylaşıldığı bildirildi.
Toyota, otomobil tutkunlarının kalbinde ayrı bir yere sahip olan efsane modeli Celica’yı tekrar yollara döndürmek için çalışmalara hız verdi. Şirketten gelen son bilgiler, sekizinci nesil Celica'nın artık geliştirme sürecinde ileri aşamaya ulaştığını ortaya koyuyor.
Toyota Kuzey Amerika Ürün Planlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Cooper Ericksen, otomotiv dünyasının prestijli yayınlarından MotorTrend’e yaptığı açıklamada, yeni Celica’nın ilk yol testlerine başladığını doğruladı. Dahası, aracın prototip tasarımı da şirket içindeki bazı çalışanlara ve bayilere gösterildi.
Tasarımı sır gibi saklanıyor
Henüz kamuoyuyla paylaşılmayan Celica tasarımı, internet ortamında dolaşan render görsellerle benzerlik taşımıyor. Toyota cephesi bu konuda net: “Gerçek tasarım dışarıya sızmadı.” Bu durum, model üzerindeki gizemi daha da artırırken, otomobil meraklılarının heyecanını zirveye taşıyor.
Hangi motor kullanılacak?
Yeni Celica’da hangi motorun kullanılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Safkan içten yanmalı motorlar öne çıkan seçeneklerden biri olsa da, hibrit sistemlerin ciddi şekilde değerlendirildiği öğrenildi. Tam elektrikli bir Celica ise şirketin DNA’sına pek uygun görünmüyor. Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın, benzinli ve “gürültülü” motorlara olan ilgisi, elektrikli ihtimalini iyice zayıflatıyor.
Rakip: Honda Prelude olabilir
Hibrit tercih edilirse, yeniden dirilen bir başka efsane olan Honda Prelude ile doğrudan rekabet gündeme gelebilir. Bu da spor otomobil segmentinde nostaljik ama yenilikçi bir savaşın fitilini ateşleyebilir.
Ne zaman çıkacak?
Heyecan verici gelişmelere rağmen, yeni Toyota Celica'nın yollarda görülmesi için sabırlı olmak gerekecek. Henüz casus fotoğraflar bile ortaya çıkmış değil.
Mevcut takvime göre Celica’nın 2027’den önce satışa sunulması beklenmiyor.