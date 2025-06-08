Hangi motor kullanılacak?





Yeni Celica’da hangi motorun kullanılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Safkan içten yanmalı motorlar öne çıkan seçeneklerden biri olsa da, hibrit sistemlerin ciddi şekilde değerlendirildiği öğrenildi. Tam elektrikli bir Celica ise şirketin DNA’sına pek uygun görünmüyor. Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın, benzinli ve “gürültülü” motorlara olan ilgisi, elektrikli ihtimalini iyice zayıflatıyor.