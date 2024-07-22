Ağustos ayında kapanması planlanan TBMM, bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılmasını içeren vergi ve sosyal güvenlik kanun teklifleri, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. 9'uncu Yargı Paketi de gündemde olacak. 'Peki emekli zammı ne zaman ödenecek? Zam farkları hangi gün hesaplara yatacak? Ödeme tarihi açıklandı mı?' Detaylar belli oldu...

1 / 17 Bu hafta, Meclis kritik konular üzerinde yoğun mesai yapacak.

2 / 17 En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye yükselmesiyle ilgili vergi ve sosyal güvenlik kanun teklifleri Genel Kurul'da görüşülecek.

Milyonlarca vatandaş 'Emekli zammı ne zaman ödenecek? Zam farkları hangi gün hesaplara yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?' sorularının cevaplarını merak ediyor. Detaylar belli oldu.

3 / 17 Meclis'in Gündemi

Ağustos'ta kapanması planlanan TBMM, bu hafta oldukça yoğun bir programla çalışacak.



4 / 17 TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 12.500 TL olmasını ve vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alacak.



5 / 17 Ayrıca 9. Yargı Paketi de gündemde.

6 / 17 Emekli maaşı düzenlemesi ve zam farkları

Salı günü toplanacak olan Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, en düşük emekli aylığının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarılmasını içeren gelir vergisi teklifi olacak.



7 / 17 Bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin kişi yararlanacak. Ayrıca, yurtdışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılması da teklif ediliyor.



8 / 17 Teklifin çarşamba günü yasalaşarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi bekleniyor.



9 / 17 Emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı onayının ardından emekliler, temmuz ayına ait zam farklarını ağustos ayının ilk haftasında alabilecekler.



10 / 17 9. Yargı Paketi

Genel Kurul, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de görüşecek.



11 / 17 Teklife göre, kadın evlendiğinde kocasının soyadını alacak ve evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek.



12 / 17 Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa, kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.



13 / 17 Sahipsiz Hayvanlar

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.



14 / 17 Teklif, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılmasını içeriyor.

15 / 17 Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezasının 2.000 TL'den 60.000 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

16 / 17 Tüketici Hakları

Salı günü, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

