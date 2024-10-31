En fazla satılan elektrikli markalar belli oldu: Her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 849 bin 892 olarak gerçekleşti.