Esnafa erken emeklilik yolda

Bağkur'da emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısı 7 bin 200 güne indirilecek. Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başlayacak.

1 /5 Bağkur'lu esnafın prim günü düşecek, daha erken emekli olmaları sağlanacak.

2 /5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlanacağını bildirdi.

3 /5 Böylece SSK ve Bağkur'luların emeklilik prim gün süresi eşitlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

4 /5 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Bağkur'lu esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi AK Parti’nin seçim beyannamesinde vardı. Bağkur'luların emekli olması için gereken 9 bin gün iş günü primlerinin 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktı. Bu konu emekli olmak için prim gün sayısının eşitlenmesi noktasında Bağkur'lu esnafın temel beklentilerinden biriydi.