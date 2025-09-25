Yeni Şafak
Esnafa erken emeklilik yolda

07:2925/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Bağkur'da emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısı 7 bin 200 güne indirilecek. Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başlayacak.

Bağkur'lu esnafın prim günü düşecek, daha erken emekli olmaları sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Böylece SSK ve Bağkur'luların emeklilik prim gün süresi eşitlenmiş olacak.


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:


  • Bağkur'lu esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi AK Parti’nin seçim beyannamesinde vardı. Bağkur'luların emekli olması için gereken 9 bin gün iş günü primlerinin 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktı. Bu konu emekli olmak için prim gün sayısının eşitlenmesi noktasında Bağkur'lu esnafın temel beklentilerinden biriydi.
  • Hangi meslek gruplarının buradan yararlanacağı, kapsama kimlerin gireceği elbette yapılacak ayrıntılı çalışmada ortaya çıkacaktır. Bütün Bağkur'luları ve belli meslek grubunu mu kapsayacak zamanla netleşecek.
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Bağkur
#SSK
