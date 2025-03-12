İkinci el araçta bayram bereketi: 700 bin liraya kadar olan araçlar rağbet görüyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Şubat 2025 verilerine göre; otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları yüzde 30,4 azalışla 27 bin 419 olarak gerçekleşti. Buna karşın ikinci el sektöründe hareketliliğe neden oldu.