Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 31 milyon 976 bin 478'e yükseldi. Trafiğe nisanda 191 bin 983 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 978 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 188 bin 5 adet arttı. TÜİK, en çok tercih edilen marka, renk, motor ve yakıt kombinasyonunu açıkladı.

1 /6 Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,2 azalarak 191 bin 983'e geriledi. Bu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 110,5 artarak 3 bin 978'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 188 bin 5 adet artış kaydetti.

2 /6 Trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 32 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 29 milyon 561 bin 690'dan 31 milyon 976 bin 478'e yükseldi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

3 /6 En çok tercih edilen markalar

Nisanda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,3'ünün Renault, yüzde 8,1'inin Fiat, yüzde 7,7'sinin Toyota, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 6,8'inin Peugeot, yüzde 5,7'sinin Hyundai, yüzde 5,3'ünün BYD, yüzde 4,6'sının Opel, yüzde 3,9'unun Skoda, yüzde 3,8'inin BMW, yüzde 3,6'sının Chery, yüzde 3,5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ünün Citroen, yüzde 2,9'unun Ford, yüzde 2,4'erinin Audi, Nissan, Kia, yüzde 2,2'sinin Dacia, yüzde 1,5'inin Mini, yüzde 1,3'ünün Volvo ve yüzde 10,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

4 /6 Benzinli araçlar lider

Ocak-nisan aylarında trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin yüzde 48,1'inin benzin, yüzde 28,3'ünün hibrit, yüzde 13,1'inin elektrikli, yüzde 9,6'sının dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

5 /6 1300 CC ve altı araçlar popüler

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,7'si 1300 ve altı, yüzde 24,9'u 1401-1500, yüzde 11,2'si 1501-1600, yüzde 10,3'ü 1301-1400, yüzde 8,2'si 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.