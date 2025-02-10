Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı: Bir ayda 150 bini aştı

DAHA ÖNCE SADECE İDLİB'E GİDİYORDU, ŞİMDİ TÜM SURİYE'YE





Arslan, kısıtlı transfer döneminde araçların daha önce sadece İdlib'e gittiğini, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından özellikle ocak ayının başından bu yana tüm Suriye'ye gitmeye başladığını vurgulayarak, “Ticaret şu an ülkemiz üzerinden transit yapılıyor ama ilerleyen zamanda Suriye'nin limanlarına da gitmeye başlar. O zaman Türkiye'ye gelmez. İkinci el araçların yanı sıra sıfır araçlar da gidiyor. Binek otomobilden, kamyonete, çekiciye kadar çeşitli araçlar talep ediliyor ve sevki sağlanıyor. Talebin gün geçtikçe daha da artacağını düşünüyoruz. Bu yılın ocak ayında ciddi anlamda artış oldu. 2012'de yıllık 40-50 bin araç gitti. Yasaklama kalkınca ocak ayından bugüne kadar 150 bin araç gitti” diye konuştu.