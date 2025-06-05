Dünya genelinde savunma sanayii hız kesmeden gelişirken, 2025’in en güçlü savaş uçakları listesi açıklandı. Hava üstünlüğünü sağlamak üzere geliştirilen bu yüksek teknoloji ürünü uçaklar, olası bir çatışma durumunda ilk kullanılacak platformlar arasında yer alıyor. Gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp donanımları ve süpersonik hızlarıyla dikkat çeken bu uçaklar, gökyüzünün hakimi olmaya aday. İşte 2025'in en güçlü savaş uçakları!
2025 yılı itibarıyla dünyanın en gelişmiş ve güçlü savaş uçakları belli oldu. Gelişmiş teknolojileri, üstün manevra kabiliyetleri ve ölümcül silah sistemleriyle dikkat çeken bu uçaklar, olası bir savaş durumunda ilk göreve çıkacak platformlar arasında yer alıyor.
Açıklanan listede, ABD’den F-35 Lightning II ve F-22 Raptor, Rusya’dan Su-57 Felon, Çin’den J-20 Mighty Dragon gibi hava platformları öne çıkıyor. Ayrıca Avrupa ortak yapımı Eurofighter Typhoon ve Fransız yapımı Rafale de yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor.
Modern savaşın bir numaralı oyuncuları
Yeni nesil savaş uçakları, hem hava üstünlüğünü sağlamak hem de hedefleri nokta atışıyla etkisiz hale getirmek için tasarlandı. Gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve yapay zekâ destekli görev bilgisayarları sayesinde bu uçaklar, yalnızca pilotların değil, komuta merkezlerinin de en büyük kozu haline geldi.
Savunma ve saldırı bir arada
Listede yer alan uçakların çoğu hem savunma hem de saldırı görevleri için optimize edilmiş durumda. Özellikle hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesi, düşman unsurların etkili şekilde tespit edilip yok edilmesini sağlıyor. Uçakların sahip olduğu elektronik karşı tedbir sistemleri, radar görünürlüğünü minimuma indirirken görev başarısını maksimize ediyor. Haber 7'de yer alan habere göre olası bir savaş durumunda ilk onlar havalanacak.
Hız, menzil ve teknoloji yarışında zirvedeler: İşte 2025’in en güçlü savaş uçakları...
5) Dassault Rafale – Fransa
Fransız havacılık endüstrisinin gururu olan Rafale, çok rollü görev yeteneğiyle ön plana çıkıyor.
Özellikleri
Azami Hız: 2.222 km/s
Uzunluk: 15.3 metre
Kanat Açıklığı: 10.9 metre
Menzil: 3.700 km (harici yakıt tanklarıyla)
4) Chengdu J-20 Mighty Dragon – Çin
Çin'in gizlilik kabiliyetine sahip ilk beşinci nesil savaş uçağı olan J-20, uzun menzili ve radar görünmezliği ile dikkat çekiyor.
Özellikleri
Azami Hız: Mach 2.0 (yaklaşık 2.470 km/s)
Uzunluk: 20.4 metre
Kanat Açıklığı: 13.5 metre
Menzil: 5.500 km (harici tanklarla maksimum)
3) Sukhoi Su-57 Felon – Rusya
Rusya’nın ileri düzey savaş teknolojisinin ürünü olan Su-57, hava üstünlüğü ve gizlilik teknolojilerini bir arada sunuyor.
Özellikleri
Azami Hız: Mach 2.0 (yaklaşık 2.470 km/s)
Uzunluk: 20.1 metre
Kanat Açıklığı: 14.1 metre
Menzil: 3.500 – 4.300 km (konfigürasyona bağlı)
2) F-35 Lightning II – ABD
ABD’nin en yaygın kullanılan beşinci nesil savaş uçağı olan F-35, çok uluslu kullanım alanı ve modüler yapısıyla öne çıkıyor.
Özellikleri
Azami Hız: Mach 1.6 (yaklaşık 1.960 km/s)
Uzunluk: 15.7 metre
Kanat Açıklığı: 10.7 metre
Menzil: 2.200 km (F-35A modeli ferry range)
1) F-22 Raptor – ABD
Halen dünyanın en gelişmiş hava üstünlük uçağı olarak kabul edilen F-22, görünmezlik, süper seyir kabiliyeti ve ileri seviye aviyonikleriyle zirvede.
Özellikleri
Azami Hız: Mach 2.25 (yaklaşık 2.410 km/s)
Uzunluk: 18.9 metre
Kanat Açıklığı: 13.6 metre
Menzil: 3.000 km (ferry range)
İşte F-22 Raptor savaş uçağının içi