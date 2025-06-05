Savunma ve saldırı bir arada





Listede yer alan uçakların çoğu hem savunma hem de saldırı görevleri için optimize edilmiş durumda. Özellikle hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesi, düşman unsurların etkili şekilde tespit edilip yok edilmesini sağlıyor. Uçakların sahip olduğu elektronik karşı tedbir sistemleri, radar görünürlüğünü minimuma indirirken görev başarısını maksimize ediyor. Haber 7'de yer alan habere göre olası bir savaş durumunda ilk onlar havalanacak.