Tescilli Kırkağaç kavunu depolardaki sırıklarda "kış sofraları" için bekliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan ve Avrupa Birliği'nden (AB) de coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavunu, kış mevsiminde tüketilmek üzere özel olarak yapılan depolarda özenle korunuyor.

Ovada yetiştirilen kavunlar ağustos ayının ortalarından itibaren hasat edilmeye başlanıyor. Bir kısmı hemen satışa sunulan kavunların büyük bölümü ise ilçede özel olarak yaptırılan depolara taşınıyor.

Burada saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, kış aylarında pazara sunulmak üzere bekletiliyor.

Kırkağaçlı kavun üreticileri, bu saklama yöntemiyle taze kavunun olmadığı kış mevsiminde tüketiciye kavun sunarak katma değer sağlıyor.

