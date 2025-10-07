Sürücüler yıllardır değişmeyen gerçeği bir kez daha teyit etti. Dayanıklılığıyla öne çıkan, arıza yüzü göstermeyen otomobiller belli oldu. Uzmanlara göre sade motor yapısı, uzun ömürlü kullanımın anahtarı...
Otomobil tutkunları tercihini yine güvenilirlikten yana yaptı. Uzun ömürlü motor yapılarıyla bilinen markalar, sürücüler arasında “sorunsuzluk” denince ilk akla gelen modeller olmaya devam ediyor.
Atmosferik motora sahip araçlar, karmaşık sistemlere sahip turbo motorlara göre daha sade yapıları sayesinde dayanıklılıkta öne çıkıyor.
Uzmanlara göre, otomobilden ne kadar yüksek tork istenirse, arızaların görülme ihtimali de o kadar artıyor.
Motor yapısından üretim kalitesine kadar birçok faktör incelendiğinde, sahiplerini yolda bırakmayan en sorunsuz otomobiller belli oldu.
İşte sorunsuzluk listesinde zirveye oturan markalar…
Porsche Macan
Volkswagen T-Roc
Mini hatchback
Toyota RAV4
Opel Grandland
Toyota Aygo X
Toyota GR Yaris
Kia EV3
Hyundai Santa Fe