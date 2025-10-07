Sürücüler yıllardır değişmeyen gerçeği bir kez daha teyit etti. Dayanıklılığıyla öne çıkan, arıza yüzü göstermeyen otomobiller belli oldu. Uzmanlara göre sade motor yapısı, uzun ömürlü kullanımın anahtarı...

1 /13 Otomobil tutkunları tercihini yine güvenilirlikten yana yaptı. Uzun ömürlü motor yapılarıyla bilinen markalar, sürücüler arasında “sorunsuzluk” denince ilk akla gelen modeller olmaya devam ediyor.

2 /13 Atmosferik motora sahip araçlar, karmaşık sistemlere sahip turbo motorlara göre daha sade yapıları sayesinde dayanıklılıkta öne çıkıyor.

3 /13 Uzmanlara göre, otomobilden ne kadar yüksek tork istenirse, arızaların görülme ihtimali de o kadar artıyor.

4 /13 Motor yapısından üretim kalitesine kadar birçok faktör incelendiğinde, sahiplerini yolda bırakmayan en sorunsuz otomobiller belli oldu.

İşte sorunsuzluk listesinde zirveye oturan markalar…

5 /13 Porsche Macan

6 /13 Volkswagen T-Roc

7 /13 Mini hatchback

8 /13 Toyota RAV4

9 /13 Opel Grandland

10 /13 Toyota Aygo X

11 /13 Toyota GR Yaris

12 /13 Kia EV3