Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Ustalar onayladı motoru taş gibi: Bu otomobiller kolay kolay bozulmuyor

Ustalar onayladı motoru taş gibi: Bu otomobiller kolay kolay bozulmuyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:367/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sürücüler yıllardır değişmeyen gerçeği bir kez daha teyit etti. Dayanıklılığıyla öne çıkan, arıza yüzü göstermeyen otomobiller belli oldu. Uzmanlara göre sade motor yapısı, uzun ömürlü kullanımın anahtarı...

Otomobil tutkunları tercihini yine güvenilirlikten yana yaptı. Uzun ömürlü motor yapılarıyla bilinen markalar, sürücüler arasında “sorunsuzluk” denince ilk akla gelen modeller olmaya devam ediyor.

Atmosferik motora sahip araçlar, karmaşık sistemlere sahip turbo motorlara göre daha sade yapıları sayesinde dayanıklılıkta öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, otomobilden ne kadar yüksek tork istenirse, arızaların görülme ihtimali de o kadar artıyor.

Motor yapısından üretim kalitesine kadar birçok faktör incelendiğinde, sahiplerini yolda bırakmayan en sorunsuz otomobiller belli oldu.


İşte sorunsuzluk listesinde zirveye oturan markalar…

Porsche Macan

Volkswagen T-Roc

Mini hatchback

Toyota RAV4

Opel Grandland

Toyota Aygo X

Toyota GR Yaris

Kia EV3

Hyundai Santa Fe

#otomotiv
#otomobil
#araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 AYLIK EMEKLİ ENFLASYON FARKI 2025: 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu