10 yaşındaki Selahattin matematikte dünya birincisi oldu: Geceleri uyurken masal yerine matematik soruları sordururdu

"KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ MATEMATİĞİ ÇOK SEVİYOR"





Anne Damla Topaloğlu ise "Oğlumun dünya birincisi olması hem beni hem de okulunda gururla karşılandı. Son yarışmada dünya birinciliğini oğlumla birlikte Çinli bir çocuk aldı. Çinli çocuk ile benim oğlum soruların tamamını yaparak birincilik elde etti. 40'tan fazla ülkeden 3 binden fazla çocuk katıldı. Oğlum küçüklüğünden beri matematiği çok seviyor. Markette alışveriş yaparken bile hesaplamalar yapardı. Geceleri uyurken masal yerine matematik soruları sordururdu. Emekli sınıf öğretmeni Melahat Akkulak'ın oğlumun başarısında büyük desteği var" diye konuştu.