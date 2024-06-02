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12 saat sonra kurtarıldı: Küçükçekmece'de çöken binada çalışmalar devam ediyor

21:44 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:47 - 2/06/2024 Pazar
DHA

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından 12 saat sonra köpek kurtarıldı. Facianın ardından ekiplerin çalışması sürüyor.

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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde, Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı bina sabah 08.40 sıralarında çöktü.

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Enkazdan, 8 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerinde çalışma sürdüren AFAD, belediye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetleri sonunda enkaz kaldırma çalışmaları başlatılmıştı.

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COOKİE DE SAĞ ÇIKARILDI


Enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz, terrier cinsi köpeği Cookie'nin de enkaz altında kaldığını belirtmişti. 

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 Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçalarını kaldıran kepçe operatörü, Ayaz'ın köpeği Cookie'yi fark etti. 

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 Ekiplerin yardımıyla köpek Cookie, enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra mama verilen köpek, kontrol için veterinere götürüldü.

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#Küçükçekmece
#Bina
#Yıkım
#Köpek
3 saat önce
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