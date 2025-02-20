Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.





Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26'ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?





Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?





Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.