25 yaşında devlet desteği ile kendi işini kurdu: 3 bin metrekarelik ürün yetiştiriyor

"Burada hem su hem de gübre israfının önüne geçiyorum. Az kapasiteli seradan çok ürün yetiştirebiliyorum" diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Toprakta hastalık riski, haşere ve sulama sıkıntıları oluyor. Bundan dolayı hem maliyet oluyor hem de hasat süresi uzuyor. Topraksız tarımda küçük bir alanda kısa sürede daha çok ürün yetiştiriyorum. Hastalık riski çok daha az oluyor.