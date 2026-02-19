5 günlük bebeği darp eden cani hemşireden kan donduran savunma: Bir anlık refleksle oldu

Duruşmada hakim, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya girdiğini belirtti.





'HEMŞİRENİN EYLEMLERİ SEREBRAL PALSİ'Yİ ŞİDDETLENDİRMİŞ OLABİLİR'





ATK 7'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 34 sayfalık raporun sonuç kısmında, "Dosyada ekli yenidoğan yoğun bakım ünitesine ait kamera görüntüleri kurulumuzda izlenmiş olup, bebeğin yoğun bakım takiplerinde 26 Mayıs 2021 tarihli bakımı sırasında hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından sol uyluk bölgesine yapılan şiddet içerikli eylem sonucu sol femurda kırık meydana geldiği, ayrıca ilgili hemşire tarafından birçok kez şiddetli olarak sarsıldığı, kafa ve yüz bölgesine tekrarlayan şiddetli künt travmatik eylemleri olduğu, bebekte kranial kemik kırığı, kafa içi kanama veya diffüz aksonal hasara yönelik bir bulgu ve ileri tetkik bulunmamakla birlikte, ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen künt kafa travması ve sarsma eylemlerine bağlı nöronal hasar meydana gelebileceği, söz konusu olayda bebeğin kendisinde mevcut prematüritenin Serebral Palsi'ye zemin hazırlayabileceği ancak ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen künt travmatik eylemlerin nörolojik hasara yol açarak Serebral Palsi'yi şiddetlendirdiğinin düşünüldüğü, olay tarihli beyin MR tetkiki de bulunmadığından ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin bebekteki serebral palsiye ne derecede etkisinin olduğunun tıbben ayrımı yapılamadığı, tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde; hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki eylemlerinin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı, bebekte meydana gelen yaralanmaların TCK 87 kapsamında değerlendirilmesi için 2'nci Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildiği oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.