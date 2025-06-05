970 kiloluk 'Minik' pazarın ilgi odağı oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı'nda besiciler hayvanlarını istediği fiyata satmak, vatandaşlar ise en uygun fiyata almak için sıkı pazarlığa tutuşuyor.