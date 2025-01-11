Adalet gecikmeyecek

Etkin soruşturma kesintisiz yargı

Albayrak Medya'yı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 23 Ocak’ta açıklanacağını duyurdu. Reform paketinin vatandaşlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Tunç, davaların daha etkin ve adil sonuçlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Tunç, “Duruşmaların uzun günlere yayılmak yerine kesintisiz devam etmesini sağlayacak yeni bir sistemin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız var” dedi.