Adalet gecikmeyecek

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstanbul'un enflasyon sepetinde 493 ürün olacak
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde güncelleme yaptıklarını açıkladı. Buna göre mevcut enflasyon sepetinde 8 olan ana harcama grubu sayısı 12'ye, ürün adedi ise 242'den 493'e çıkarıldı. Ocak ayına ilişkin araştırma sonuçları 1 Şubat itibarıyla paylaşılacak.
Etkin soruşturma kesintisiz yargı
Albayrak Medya'yı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 23 Ocak’ta açıklanacağını duyurdu. Reform paketinin vatandaşlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Tunç, davaların daha etkin ve adil sonuçlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Tunç, “Duruşmaların uzun günlere yayılmak yerine kesintisiz devam etmesini sağlayacak yeni bir sistemin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız var” dedi.
Avrupa'nın zirvesinde
Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10 liginde devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip oldu. Bu alanda zirvede bulunan Liverpool, Tottenham’a yenilirken, namağlup bayrağını Galatasaray devraldı.