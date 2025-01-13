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Adana'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı

Adana'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı

14:3613/01/2025, Pazartesi
AA
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Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'dan Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Otobüs şoförü Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı.

Araç kullanılamaz hale geldi.


#Adana
#Yalova
#Pozantı

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