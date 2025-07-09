Adanalı Salim Amca'nın 45 yıllık hayali gerçek oldu: Protez bacağıyla yeniden hayata tutundu

Artık sevinç gözyaşı döktüğünü belirten Aybar, "18 yaşında bacağım kesildi. Sonra tek gözüm de görmez oldu. 45 yıldır hayalin peşindeydim. Bir bacağım olsun, kimseye yük olmadan yaşamak istedim. İhlas Haber Ajansı sesimi duyurdu, Türkiye beni duydu. Hayırseverlerin desteği ile yeniden ayağa kalktım. Herkes destek verdi. Artık geleceğe dair umudum var. Bazen sevinçten bağırıyorum. Hayatımda çok şey değişti. Bulaşığımı çamaşırımı kendim yıkıyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.



