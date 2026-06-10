'Aile evi' görünümlü 'zula evine' baskın: Anne ve oğlu yakalandı

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Bahriye Y. (40) ile oğlu A.E.Y. (17) gözaltına alındı. Yapılan incelemede evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu, uyuşturucu ve silahların da bu adreste saklandığı belirlendi.