Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
'Aile evi' görünümlü 'zula evine' baskın: Anne ve oğlu yakalandı

'Aile evi' görünümlü 'zula evine' baskın: Anne ve oğlu yakalandı

09:5510/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

İstanbul Kağıthane’de 'zula evi' olarak kullanıldığı tespit edilen adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlama makinesi ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Bahriye Y. (40) ile oğlu A.E.Y. (17) gözaltına alındı. Yapılan incelemede evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu, uyuşturucu ve silahların da bu adreste saklandığı belirlendi. 

Gözaltına alınan A.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde çalışma yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahallede bulunan sokaktaki evin uyuşturucu satıcıları ve silah ticareti yapan şüpheliler tarafından 'zula evi' olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri hazırlıklarını tamamlanmasının ardından eve operasyon düzenledi.

'Aile evi' görünümlü 'zula evi'

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen vakumlama makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. 

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde silah ve uyuşturucuların bulunduğu evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği, evin ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu tespit edildi. Operasyonda Bahriye Y. ile oğlu A.E.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Şüpheli Bahriye Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. A.E.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.E.Y., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

#İstanbul
#Kağıthane
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM çöktü mü, son dakika neden açılmıyor? ÖSYM AİS YKS giriş belgesi neden açıklanmadı, bugün mü açıklanacak 2026?