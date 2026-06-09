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69 ilde uyuşturucu operasyonu: 974 şüpheli yakalandı

69 ilde uyuşturucu operasyonu: 974 şüpheli yakalandı

13:119/06/2026, الثلاثاء
G: 9/06/2026, الثلاثاء
DHA
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İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 974 şüpheli yakalandı, 381'i tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"69 ilde “uyuşturucu madde satıcılarına” yönelik polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 974 şüpheli yakalandı. 381'i tutuklandı. 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde 1.458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."



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