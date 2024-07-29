Anadolu Selçuklu sikkeleri 9 asır öncesine ışık tutuyor: Her biri tek örnek

Sikkelerin, üzerindeki yazılarıyla, figürleriyle, darp edildiği maden türüyle, şekliyle ve ağırlığıyla dönemine ışık tuttuğunu vurgulayan Acar, şöyle konuştu:





"Sikkeler bize devletin sosyoekonomik durumunu, nerelere hükmettiğini, sınırlarını, ticaret ağını, darphanelerin nerede olduğunu gösteriyor. Günümüze ulaşan bir darphane yok ama Türkiye Selçuklu Devleti'nin 50'ye yakın darphanesi olduğunu biz paralardan öğreniyoruz. Bu paralar bizim için bir tarihi eser, aynı zamanda da sanat eserleri. Çünkü çok güzel figürlü paralar da bulunuyor. Mesela 2. Kılıçarslan'ın meliklerinin paraları özellikle figürlüdür. Atlı süvarilerin olduğu, atlı süvarilerin pars avlama figürlerinin bulunduğu paralardır."