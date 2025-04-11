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Ankara güne karla uyandı

Ankara güne karla uyandı

08:3011/04/2025, Cuma
AA
IHA
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Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. 

Başkentte beklenen kar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması beklenmekte.

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